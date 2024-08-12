Журналист Норин считает, что атака ВСУ на Курскую область сплотит всех россиян

Украина воюет не ради политических целей, а для уничтожения России, которую пытается представить тысячелетним врагом. Об этом в своем материале, опубликованном изданием Readovka, заявил журналист и писатель Евгений Норин.

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По мнению автора, развернувшиеся в Курской области события указывают на то, что наступило время перехода грани между СВО и войной.

«Мы два года старательно балансировали на грани. Поистине, потомкам мы будем интересны не только с исторической, но в первую очередь с психологической точки зрения. Мы очень долго и успешно создавали образ страны, которая воюет, но живет мирно», — отметил Евгений Норин.

Он отмечает, что для Запада это тоже экзистенциальная война за сохранение собственного образа незыблемой и несокрушимой силы, которая единственная диктует миру, как жить.

Норин убежден, что атака ВСУ на Курскую область возмутила даже тех, кто считал свою жизнь далекой от спецоперации.