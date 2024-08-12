В Росгидромете сравнили с народными приметами прогнозы погоды на месяц вперед

Такие данные недостоверны. В среднем специалисты ориентируются на 7-10 дней.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Что касается прогноза на следующий месяц — не делаем. У нас научно обоснованный прогноз на семь дней, максимум десять дней. Дальше этого срока наука ещё не научилась делать прогнозы. Это только приметы народные, которые не совсем научные — могут что-то обещать, но необязательно сбываться. Если кто-то вам обещает дальше — это как монетку бросили, 50 на 50».

Средние температуры ожидаются в пределах климатической нормы, отметил Цыганков.

«У нас температура сейчас близка к нулевой. За почти две недели было несколько дней, когда ниже нормы по градусу или чуть больше, но в среднем плюс-минус около нормы. У нас стоит аномалия отрицательная, холод, юг Поволжья: Саратов, Самара — там примерно на четыре градуса ниже нормы. Если спустится по Волге, то есть в восточной части Поволжья — на отрицательном фоне, западная часть — на положительном. Только начиная с Белоруссии, Петербурга чуть выше нормы. Если взять Европу, там на четыре градуса выше нормы. Мы как раз посерединке находимся между положительной аномалией в Европе и отрицательной».

В Москве с начала августа выпала почти треть месячной нормы осадков. Был зафиксирован 21 мм, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, сегодня воздух в Москве прогреется до 19 градусов, по области до +20 — эти значения на 4-5 единиц ниже климатической нормы, сказал синоптик в интервью ТАСС.

При этом, как сообщил агентству научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ночная температура в городе на неделе может опуститься до +8. Это связано с прохождением холодного фронта.