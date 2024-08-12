Жителей Беловского района Курской области эвакуируют
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что оперативный штаб региона принял решение вывезти жителей из Беловского района Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Смирнов сообщил, что поручил Минтрансу региона подготовить дополнительный транспорт. Автобусы уже дежурят в безопасных зонах, уточнил он. Основной задачей глава региона назвал оповещение жителей о возможности выехать из района.
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Смирнов подчеркнул, что места в пунктах временного размещения уже подготовлены. Переселенцам пообещали оказать всю необходимую помощь.
«Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. Доверяйте только официальным источникам информации», - заявил Смирнов.