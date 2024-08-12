Многодетная мать из Санкт-Петербурга стала "Миссис Россия - 2024"

"Миссис Россия - 2024" стала 40-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила Рожнева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.

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"Победительницей стала Людмила Рожнева - 40 лет, трое детей", - говорится в сообщении.

Победительница конкурса родилась в Казахской ССР, детство провела на Кавказе.

Рожнева является предпринимателем.

Финал национального конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Россия - 2024" прошел 11 августа в Москве, в нем приняли участие 39 представительниц из разных регионов страны.