Умер бывший руководитель ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

На 82-м году жизни в Москве скончался Виктор Максимович Мишин.

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Он занимал немало высоких постов, но самые яркие его страницы биографии связаны с руководством ВЛКСМ. За историю комсомола было 16 первых секретарей. Мишин - 14-ый по счету. ЦК ВЛКСМ он возглавлял с декабря 1982 по июль 1986-го. После него были еще два "первых", но в силу известных политических катаклизмов комсомол при них уже завершал свой путь.

"Он менял Бориса Пастухова, а перед этим комсомол возглавлял Евгений Тяжельников, - рассказывает профессор Владимир Егоров, заведующий кафедрой ЮНЕСКО Института госслужбы РАНХиГС. - То есть перед ним были два очень сильных "первых". Очень непросто на таком фоне остаться в народной памяти яркой личностью. Тем более, что ЦК комсомола, по сути, это министерство по делам молодежи. Виктор Максимович смог сочетать два таланта: был не только государственным деятелем, но и молодежным лидером".

Виктор Мишин из рабочей семьи, сам рассказывал, что в детстве мечтал стать строителем. Собственно, он и стал, после индустриального техникума работал мастером на заводе железобетонных изделий. Позже института стал инженером, и лишь потом - карьера в комсомоле.

Когда Мишин возглавлял ЦК ВЛКСМ, Владимир Константинович Егоров был заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. И после комсомола продолжили общение. Говорит, что Виктор Максимович - не чиновник в общепринятом понятии. А крепкий и надежный мужик. Очень-очень надежный: на работе, в дружбе, в человеческих отношениях. Порядочный до щепетильности. А кроме того: очень разносторонний и жизнерадостный человек.

"Сколько добра он сделал, известно лишь Господу и ему самому, - продолжает профессор. - И еще: я много чего повидал в жизни, очень много разных людей на разных высоких должностях, такое сочетание качеств не встречал. Он был жесткий в работе, но одновременно по-человечески добрый. Это редкое качество".

Биография Виктора Максимовича на первый взгляд неплохо исследована. Но все-таки нуждается в хорошем биографе. И тогда может лечь в основу незаурядного сценария: там есть и просто интересные эпизоды, и вещи эпохальные. Что и неудивительно, он был на политическом Олимпе СССР, когда творилась история, которую мы все чаще называем "геополитической катастрофой СССР".

А вот большинство добрых дел Мишина, вероятно, действительно останутся в безвестности. Лишь о некоторых эпизодах он иногда рассказывал: как помогал в карьере талантливым людям, вытаскивал из непростой ситуации сына народного артиста... Добро Виктор Максимович творил часто и охотно, а рассказывать об этом не любил.

Впрочем, как точно подметил Владимир Егоров, список твоих дел знаешь ты и Господь.