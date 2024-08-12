Пожизненно осужденный Вова Беспредел попросил отправить его на СВО

Вова Беспредел из банды Цапков, который осужден пожизненно, написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил Shot.

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Сообщается, что самый жестокий член кровавой Кущевской ОПГ попытался избежать пожизненного заключения в СИЗО. Он был осужден за 18 убийств.

Мужчина написал ходатайство, в котором попросил отправить его на Украину.

В то же время он попытался повлиять на решение наверху «своим путем», рассказал Shot.

Два члена банды «Цапковские» оказались на свободе

Процесс по делу «банды Цапка» начался в ноябре 2012 года. Перед судом предстали Цапок, его дядя Николай Цапок, Вячеслав Цеповяз, Владимир Запорожец, Владимир Алексеев, известный как «Вова Беспредел» и Игорь Черных. Проходившие по делу об убийстве 12 человек в Кущевской Виталий Иванов и Сергей Карпенко, считавшиеся соучастниками преступления, покончили с собой в ходе предварительного следствия. Еще двое участников преступной группировки - Андрей Быков и Вячеслав Рябцев – осуждены на 20 лет лишения свободы каждый, их дела рассматривались судом в особом порядке.

Недавно отправившийся на СВО эмигрант из Дании потребовал вернуть его обратно. Он думал, что заключил контракт на один год, но ошибся, потому что плохо знал русский язык. В 2024 году он хотел демобилизоваться, но ему сообщили, что срок его контракта бессрочный и он не может уволиться.