В Госдуме выступили за ужесточение наказания владельцев агрессивных животных

В Госдуме предложили разработать законопроект об ужесточении ответственности хозяев домашних животных за нападение их питомцев на людей и других животных. Об этом, ссылаясь на письмо вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова министру внутренних дел России, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

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Чернышов убежден, что существующих в настоящее время мер воздействия на хозяев опасных животных недостаточно. Необходимо ужесточить наказание для владельцев животных за нападение их питомца.

Если нападение животного, которое повлекло ущерб или телесные повреждения, произошло в результате бездействия или ненадлежащего соблюдения со стороны владельца требований безопасности, то оно может быть квалифицировано как совершенное при непосредственном участии хозяина животного. Таким образом, владелец животного может быть привлечен к уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким статьям и осужден к длительным срокам лишения свободы.

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