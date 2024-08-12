В Белгородской области установили 180 укрытий для защиты от обстрелов

В приграничье Белгородской области установили 180 укрытий для защиты граждан при обстрелах со стороны украинских войск.

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Об этом в видеообращении заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Установлено 180 защитных укрытий в приграничных муниципалитетах Белгородской области», — заявил губернатор.

Губернатор сообщил о пострадавших из-за обстрела Белгородской области ВСУ

Гладков отметил, что власти намерены установить 312 таких укрытий для защиты местного населения.

Ранее ВСУ ударили по трём населённым пунктам в Белгородской области.