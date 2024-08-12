В Белгородской области установили 180 укрытий для защиты от обстрелов

В Белгородской области установили 180 укрытий для защиты граждан от обстрелов
В приграничье Белгородской области установили 180 укрытий для защиты граждан при обстрелах со стороны украинских войск.
Об этом в видеообращении заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Установлено 180 защитных укрытий в приграничных муниципалитетах Белгородской области», — заявил губернатор.
Губернатор сообщил о пострадавших из-за обстрела Белгородской области ВСУ
Гладков отметил, что власти намерены установить 312 таких укрытий для защиты местного населения.
Ранее ВСУ ударили по трём населённым пунктам в Белгородской области.