Новый учебный год во многих регионах РФ начнется не по канону

День знаний традиционно отмечают 1 сентября, но в этом году он выпадает на воскресенье. В Ростовской, Кемеровской, Пензенской областях и других регионах школьные линейки уже перенесли. «Парламентская газета» узнала, кто и по каким причинам может сдвигать важнейшую дату для школьников.

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Москва, и не только

Празднование Дня знаний в Ростовской, Кемеровской, Тюменской, Пензенской областях, ХМАО и Татарстане перенесли на 2 сентября. В пресс-службах департамента образования и науки Москвы, минпросвещения Московской области «Парламентской газете» тоже подтвердили перенос торжественных линеек и начала нового учебного года на понедельник.

Но отмечать праздник будут и в классический день. «1 сентября в 80 парках Подмосковья пройдет свыше 400 развлекательных мероприятий для школьников и их родителей, в том числе парад первоклассников, различные концерты, театральные представления, выставки и ярмарки», — сообщили в местном министерстве просвещения.

Для мальчишек и девчонок, а также их родителей

Член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова, представляющая Ростовскую область, заверила, что школы в регионе официально встретят новоявленных учеников не первого, а второго сентября. «В 2024 году летние каникулы школьников ряда регионов продлятся на один день. Представители министерств образования этих субъектов связывают это с тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому новый учебный год для школьников стартует 2 сентября», — объяснила депутат.

По ее словам, такое решение принято, чтобы обеспечить комфортный и организованный старт учебного года для школьников, их родителей и педагогов в соответствии с рекомендациями Минпросвещения «О проведении торжественных мероприятий, посвященных началу 2024/25 учебного года и Дню знаний, 2 сентября 2024 года».