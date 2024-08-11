Иван Охлобыстин заявил, что уехавшие артисты поступили "не очень прилично"

Актер Иван Охлобыстин заявил, что уехавшие из России артисты поступили «не очень прилично», оставив свой боевой пост в сложных для страны условиях. Однако он не намерен осуждать их, если они не совершили откровенного предательства, сообщает РИА Новости.

Артист пообщался с журналистами, когда сопровождал группу детей из Донецка, приехавших в музейно-исторический парк «Остров Фортов» в Кронштадте.

«Что касается тех людей, кто нас оставили, я считаю, что это не очень прилично. Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать», — сказал Охлобыстин.

Он отметил, что это «почти пастырская такая миссия» и артисты не имеют права уходить с боевого поста, когда сложилась непростая ситуация. По словам артиста, лучше бы это был светский пост, но получилось так, что он боевой.

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Иван Охлобыстин добавил, что решение о переезде в другую страну — это частный выбор каждого, если речь не идет об откровенном предательстве. Есть люди, которые чувствуют себя в своей тарелке именно за границей.

Говоря о себе, актер отметил, что чувствует себя по-настоящему нужным каждый раз, когда приезжает на новые российские территории.