Поддубный сообщил о получении контузии

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный в результате атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область 7 августа, рассказал, что не только получил многочисленные ожоги, но также был контужен.

"Я ничего не помню пока, контузия, мне сложно пока что-то сказать. <...> Все еще не очень хорошо [себя чувствую], я в реанимации", - сказал военкор в интервью телеканалу "Россия-1".

На вопрос ведущего, как Поддубный нашел в себе силы после случившегося выбраться из кювета, журналист ответил, что не знает.

"Есть у меня секрет, но я им не поделюсь", - добавил он.

Один из членов съемочной группы военкора Рубен Меробов, который сопровождал его в момент атаки, рассказал в репортаже телеканала "Россия-1", что ВСУ выцеливали автомобиль Поддубного.

Скабеева показала видео с Поддубным сразу после его ранения в Курской области

"Я так думаю, что поскольку наша машина практически не пострадала, основной огонь они [ВСУ] вели по Жениной машине", - сказал он.

Также в репортаже отмечается, что Поддубного спасло то, что он вылетел из горящего автомобиля через лобовое стекло.