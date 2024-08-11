Москалькова посетила эвакуированных из Курской области граждан в Подмосковье

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила эвакуированных из Курской области граждан в подмосковном пункте временного размещения (ПВР).

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что туда она прибыла в сопровождении сотрудников своего аппарата и омбудсмена Московской области Ириной Фаевской.

«Я уже не первый раз здесь в пункте временного размещения, когда здесь ещё украинские эвакуированные приезжали из Донецка, Луганска, тоже детки и взрослые. Очень хотелось бы, чтобы у вас здесь осталось чувство, что вас здесь любят, ждут, помогают», — сказала она.

Вместе с этим Москалькова подчеркнула, что российские власти намерены сделать всё возможное, чтобы люди как можно быстрее вернулись в свои дома.

Она также вручила эвакуированным вещи и пообещала помочь всем возможным.