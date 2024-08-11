"Отчаянно хотел жить". Поддубный рассказал о своем ранении
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем первом после ранения интервью признался, что отчаянно хотел жить в момент удара по его машине. Фрагмент видео опубликовал депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в среду, 7 августа, в Курской области. По автомобилю, в котором ехал Поддубный, ударил украинский дрон. Машина слетела на обочину, перевернулась и загорелась. Военкор получил тяжелые ожоги, травмы, но остался жив.
Скабеева показала видео с Поддубным сразу после его ранения
«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить», — отметил Поддубный.
Попов пояснил, что на видео слышится звук кардиомонитора реанимации. Вместе с тем, добавил он, военкор уже идет на поправку.