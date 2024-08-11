Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны

Телеведущий Владимир Соловьев заявил на пункте отбора на военную службу в Москве, что количество желающих подписать контракт с министерством обороны России увеличилось после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

«Очень важно, что после событий в Курской губернии поток возрос», — сказал он.

По его словам, поток вырос, потому что это «не только вопрос материального вознаграждения, но в первую очередь отношение к родине».

6 августа украинские военные пересекли границу Курской области и попытались зайти вглубь региона. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее в Госдуме рассказали, что срочники отразили атаку ВСУ в Курской области.