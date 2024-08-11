Вильфанд оценил вероятность возвращения жаркой погоды в Центральную Россию

Жара в центре европейской части России до конца следующей недели не прогнозируется, но позже есть вероятность того, что температура может подняться выше +25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Вероятность возвращения жаркой погоды существует, заявил ученый РИА Новости. "Она превышает 60 процентов, но только кратковременное повышение температуры, не до +30, но выше +25 градусов", - сказал Вильфанд.

На следующей неделе в центре европейской части РФ возможны туманы выхолаживания. Это явление, когда при малооблачной погоде происходит испарение с подстилающей поверхности, и возникает туман, пояснил Вильфанд.

"Я могу пошутить: утренний туман на следующей неделе прогнозируется, а жаркая погода пока "в тумане", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что до конца будущей недели высоких температур не видно, но примерно после 20 августа, жара "в тумане", но просматривается.

Ранее Вильфанд сообщил, что теплая летняя погода на время покинет столичный регион. Холодать начнет в воскресенье, а к понедельнику воздух остынет до +19 градусов.