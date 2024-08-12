Под контролем Вооруженных сил Украины находятся 28 населенных пунктов Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании у Владимира Путина. По его словам, ситуация в регионе сложная.

"Мы не знаем о судьбе порядка двух тысяч человек, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем противника", – заявил он.

Смирнов также сообщил, что из приграничных районов Курской области на сегодняшний день выехали около 121 тысячи жителей.

До тысячи украинских солдат пытались проникнуть на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.

Стало известно, почему ВСУ атаковали Курскую область

Утром 9 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и федеральный уровень реагирования. Позже на территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. Также список пополнился 17 боевыми машинами пехоты, 136 боевыми бронированным машинами, 47 автомобилями, 4 зенитными ракетными комплексами, пусковой установкой реактивной системы залпового огня и 13 орудиями полевой артиллерии.