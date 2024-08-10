Адвокат Эдварда Била впервые прокомментировал сообщения о грозящей блогеру ампутации

Защита блогера Эдварда Била намерена обжаловать приговор после пранка в форме сотрудников полиции, а ситуацию с мошенничеством на фоне возможной ампутации ноги из-за последствий травмы не опровергнул и не подтвердил адвокат Хамзат Шаро, передает KP.RU. Причиной проблем блогера со здоровьем стала травма ноги, полученная при падении с самоката.

Я предупреждал суд, что при ухудшении его состояния может быть нарушена двигательная функция, — сообщил Шаро.

Известно, что 31 июля Била госпитализировали с жалобами на боли в ноге — он получил открытый перелом еще весной текущего года. После появились сообщения о том, что блогер может лишиться части ноги из-за серьезных осложнений — на месте перелома образовался крупный нарыв.

Мизулина возмутилась выдумкой Эдварда Била об ампутации ноги

Речь идет о пранке, произошедшем 19 июля в Москве: Эдвард Бил, одевшись в форму полицейского вместе со знакомым, представлялся сотрудником самокатной патрульной службы и приставал к прохожим. После публикации видео его допросили в полиции.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что Эдварду Билу будет грозить ответственность, если будет доказано, что он соврал о своем состоянии здоровья и об ампутации ноги. Он пояснил, что в этом случае блогеру будет грозить до двух лет лишения свободы.