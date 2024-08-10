Мэр Курска рассказал об обстановке в городе

На текущий момент обстановка в Курске стабильная, власти перевели оперативные службы на усиленный режим работы. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что для обеспечения безопасности горожан правоохранителям начала помогать добровольная народная дружина. Также власти Курска совместно с социальными службами и общественными объединениями проводят работу по оказанию помощи вынужденным переселенцам.

Куцак отметил, что сейчас получено более 16 тысяч заявлений от покинувших приграничные районы граждан. Особую роль при оказании помощи уделяют размещению жителей региона в безопасных местах.

«Развернуты пункты временного размещения. С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет, людей оперативно размещаем, всех стараемся поддерживать, помогаем. Открыты пункты оказания гуманитарной помощи нашим землякам», — сказал мэр Курска.

6 августа Вооруженные силы Украины атаковали территорию Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был ввели режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.