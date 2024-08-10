Милонов рассказал, как вычислить на дороге водителей-извращенцев

Извращенцев в автомобильном потоке можно вычислить по тонированным стеклам машины и громкому выхлопу. Об этом сообщает osnmedia.ru со ссылкой на депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.

«Вычленить на дороге извращенцев очень просто. Они любят ездить по обочинам, тонировать лобовые стекла, затемнять габариты и врубать свою дебильную музыку в пробке на всю громкость. Отдельные содомиты — любители громкого выхлопа», — пояснил депутат.

До этого стало известно, что Министерство здравоохранения РФ хочет утвердить новый список медицинских противопоказаний для вождения авто, среди них — расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации.

Всего в перечень войдут десять наименований групп заболеваний. Среди них: органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, аномалии цветового зрения, а также бинокулярная слепота.

Кроме того, в документе указываются расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. К ним относятся расстройства сексуального предпочтения (F65), включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм.