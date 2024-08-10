В Ленобласти лосенку помогли выбраться из реки. Об этом сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО.

Инцидент произошел недалеко от туристической базы «Поплавок». Стая местных собак загнала животное в реку Волхов, откуда он не смог выйти самостоятельно.

Приехавшие на место спасатели быстро помогли лосенку. После этого животное транспортировали в лесную зону.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на сотрудника турбазы, он заметил зверя, когда тот был уже в реке. Собаки, которые гнались за ним, уже начали прыгать в воду и тогда мужчина начал бросать предметы в водоем, чтобы отпугнуть их. Позже он хотел выгнать лосенка на берег, но он был слишком уставшим и напуганным.

По словам очевидца, он обратил внимание на следы укусов на хвосте и туловище.

До этого в Петербурге водитель заметил лося и решил помочь ему перейти дорогу, так как тот потерялся и мог пострадать на трассе с оживленным движением. В результате он поднял животное и оставил его за забором, чтобы спасенный не смог снова выйти на дорогу.