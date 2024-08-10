Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, военкор получает все необходимое лечение и в ближайшее время с высокой долей вероятности пойдет на поправку.

Напомним, что Поддубный освещал события в Курской области. Его машина была атакована дроном и загорелась. Военкор получил тяжелые ожоги, травмы, но остался в живых.

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Местные жители заметили Евгения на трассе, доставили в Курскую областную больницу. Затем врачи вывезли его в Москву, в в НИИ имени Склифосовского, где он в настоящее время проходит лечение.