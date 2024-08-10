Состояние военкора ВГТРК Поддубного остается тяжелым
Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, военкор получает все необходимое лечение и в ближайшее время с высокой долей вероятности пойдет на поправку.
Напомним, что Поддубный освещал события в Курской области. Его машина была атакована дроном и загорелась. Военкор получил тяжелые ожоги, травмы, но остался в живых.
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Местные жители заметили Евгения на трассе, доставили в Курскую областную больницу. Затем врачи вывезли его в Москву, в в НИИ имени Склифосовского, где он в настоящее время проходит лечение.