Собянин: Москва направила специалистов и технику на поддержку Курской области

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 10 августа, объявил о выделении ресурсов и сил для помощи Курской области, пострадавшей от обстрелов.

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По поручению президента России в регионе организуются пункты временного размещения для людей, вынужденных покинуть свои дома. Так, за сутки было обустроено 24 пункта, рассчитанных на 20 тысяч человек. Они обеспечены всем необходимым для комфортного проживания.

В помощь Курской области направлено 1000 сотрудников столичного Комплекса городского хозяйства и 345 единиц техники.

— Сделаем все возможное, чтобы поддержать жителей пострадавшей области. Наши службы будут работать на месте столько, сколько нужно. Мы с вами, — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

10 августа в Курской области был введен режим контртеррористической операции. Аналогичные меры были предприняты в Брянской и Белгородской областях.

В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины обстреляли город Суджу в Курской области. После этого отряды ВСУ попытались прорваться на территорию региона. О последствиях действия украинской армии под Курском — в материале «Вечерней Москвы».