Вильфанд предупредил о подтоплениях на Дальнем Востоке

Непрекращающиеся сильные дожди на Дальнем Востоке приведут к повышению опасных отметок на реках регионов и подтоплениям в течение ближайших дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Интенсивные осадки прогнозируются на юге Дальнего Востока: в Забайкальском, Хабаровском краях, Амурской области и в Приморье. Почва переувлажнена, поэтому все осадки, которые там проходят, попадают в русло рек, вызывая подъем до опасных отметок", - сказал метеоролог.

Он добавил, что волна половодья перемещается от притоков Уссури из Приморья в Хабаровский край. Повышение опасной отметки также будет зафиксировано на реке Большая Уссурка в Приморском крае.