Режим КТО позволяет проводить временное отселение людей

Режим контртеррористической операции (КТО), подобный тому, который введен в Брянской, Курской и Белгородсокой областях, позволяет проводить временное отселение людей из опасных районов.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Среди мер и ограничений предусмотрено временное отселение физических лиц в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений", - сообщается в положении насчет режима КТО.

Агентство дополняется, что этот режим также позволяет организовывать прослушку связи, реквизировать транспорт в неотложных случаях для спасения пострадавших или преследования подозреваемых. До этого Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что режим контртеррористической операции (КТО) вводится в Белгородской, Брянской и Курской областях. В ведомстве уточнили, что это сделано для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны Украины.