Жена Олега Стриженова отреагировала на сообщения о госпитализации актера

Жена народного артиста СССР Олега Стриженова Лионелла в разговоре с NEWS.ru заявила, что он не хочет ни с кем общаться. Она также опровергла сообщения о госпитализации актера. По ее словам, Стриженов хорошо себя чувствует.

Олег Александрович не хочет говорить. Нет, в какой больнице? Он не в больнице. Нормальное состояние, просто не хочет говорить, — высказалась Стриженова.

Стриженов последний раз снимался в кино в 2004 году — тогда вышел сериал «Пять звезд» с его участием. Сейчас 94-летний актер ведет тихую непубличную жизнь и занимается живописью. Артист отмечал, что главное в его жизни — это семья. 10 августа Стриженову исполнится 95 лет.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что 84-летняя звезда фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя» Светлана Светличная могла оказаться в психиатрической лечебнице из-за опухоли в головном мозге. По некоторым данным, болезнь Альцгеймера, из-за которой страдает артистка, могла развиться из-за новообразования.

Ранее супруга журналиста Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла информацию о госпитализации мужа. Соответствующую информацию она назвала чушью, добавив, что ни о какой химиотерапии речи не идет.