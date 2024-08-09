Сын Ширвиндта оценил идею «оживления» отца с помощью нейросети

Сын актера и режиссера Александра Ширвиндта Михаил оценил идею «оживления» отца с помощью нейросети. Его слова приводит издание «Абзац».

Ширвиндт заявил, что не против воссоздания образа отца с помощью современных технологий.

«Если кто-то хочет использовать технологию дипфейк, он это и без разрешения может сделать втихую», — пояснил он.

Михаил отметил, что ему будет сложно объективно оценить получившийся результат, если кто-нибудь решится «оживить» артиста с применением нейросети.

«Зависит от таланта художника. Здесь нет объективности. Режиссер может заверить, что все будет прекрасно, а выйдет наоборот», — заключил он.

Об уходе Ширвиндта стало известно 15 марта. Артиста не стало на 90-м году жизни. В июле в московском Театре Сатиры отметили 90 лет со дня его рождения.