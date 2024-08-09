Скабеева показала видео с Поддубным сразу после его ранения

Журналист ВГТРК Ольга Скабеева показала первое видео с военкором Евгением Поддубным после того, как его автомобиль атаковал украинский дрон. На кадрах, снятых на автомобильный регистратор, видно, как журналист самостоятельно идёт по дороге с ранением.

«Живой?» — спрашивает Поддубного водитель.

Военкор после ранения самостоятельно вышел на дорогу и попросил довезти его до больницы.

Николай Рыльский ранее рассказал RT, как спасал раненого военкора. По его словам, он пытался заехать в Суджу, а по дороге увидел сгоревшую машину Поддубного. Сам Николай живёт в Москве и приехал в Суджу, чтобы эвакуировать родителей. Но от них нет никаких вестей с 6 августа.

Евгений Поддубный пострадал 7 августа в результате атаки дрона ВСУ на въезде в город Суджу Курской области. Сейчас военкор находится в столичном НИИ Склифосовского. Его состояние тяжёлое, но стабильное.