Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Lenta.ru

«Комитет обращает внимание на то, что интервью переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций», — говорится в обращении. News.ru

Особенно депутатов возмутили слова дизайнера об общественных организациях «Голос Беслана» и «Матери Беслана». Парламентская газета