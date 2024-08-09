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В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить дизайнера Лебедева после интервью Дудю*

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Lenta.ru

«Комитет обращает внимание на то, что интервью переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций», — говорится в обращении. News.ru

Особенно депутатов возмутили слова дизайнера об общественных организациях «Голос Беслана» и «Матери Беслана». Парламентская газета

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