В Госдуме попросили проверить дизайнера Лебедева после интервью Дудю*

Генеральную прокуратуру попросили провести проверку на предмет нарушения российского законодательства после интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в России).

Соответствующий запрос в Генпрокуратуру направила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, передает РИА «Новости».

В обращении депутаты указали, что интервью «переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций», в частности, в нем прозвучали негативные высказывания в адрес Всероссийской общественной организации пострадавших от терактов «Голос Беслана» и Ассоциации террористических актов «Матери Беслана».

Подобные заявления звучат «особенно цинично и недопустимо» на фоне нападений ВСУ на Курскую и Белгородскую области, а также теракта в «Крокусе».

Ранее высший совет осетин обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана».