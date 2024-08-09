Семья беременной женщины, которая была застрелена во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при эвакуации из Суджи Курской области, попросила помочь с вывозом тела убитой. Как рассказала свекровь погибшей Людмила, тело находится в обесточенном морге. Ее слова приводит РБК.

"Их [беременную и ее супруга] расстреляли в упор. У сына прошла пуля у виска. Он ее, бедную, мертвую, положил в машину, там сидели ребенок маленький, теща. Повез в больницу, но она уже была мертва"Людмила, свекровь погибшей беременной женщины

По ее словам, тело погибшей находится в морге районной больницы, где нет электричества. Близкие не могут ее похоронить.

Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев

Жительница Суджи, которая была на втором месяце беременности, ушла из жизни при атаке ВСУ во вторник, 6 августа — это был первый день, когда Украина вторглась на территорию региона и с ночи начала наносить удары по приграничному городу. Сообщалось, что женщина за рулем авто покидала город в одной машине вместе с матерью и старшим сыном. Впереди нее на другом автомобиле ехал супруг. Очевидцы рассказали, что боевик ВСУ выскочил из кустов на трассе и открыл огонь по автомобилям. Близкие беременной получили ранения.

Впоследствии сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказывал, что ВСУ открыли охоту на жителей Суджи. По его словам, людей пытаются атаковать украинские беспилотники — в результате одной из таких атак загорелись автомобили местных жителей.

В Курской области четвертые сутки продолжаются бои с ВСУ. Власти на этом фоне оценивают ситуацию как контролируемую и стабильную. За три дня атак ВСУ пострадали как минимум 66 человек. В Курской области ввели режим ЧС федерального характера.