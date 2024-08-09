Baza: Поддубного перевели в реанимацию из шокового зала

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, который получил ранение в Курской области, перевели из шокового зала в реанимацию НИИ Склифосовского. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Поддубный лежит в общей палате. Лечение проходит согласно действующим клиническим рекомендациям.

— Журналист в сознании, контактен, общается с врачами и, по словам источников, имеет отменный аппетит. Серьезные операции ему не требуются, он идет на поправку и дышит сам с помощью кислородной маски, — написали в Telegram-канале.

Стало известно, что Евгения Поддубного, который был ранен в ходе атаки ВСУ в Курской области, нашел на дороге местный житель, выезжавший из Суджи. При этом когда коллеги военкора, передвигавшиеся в другой машине, взломали двери авто журналиста, то увидели лишь большое пламя, в котором невозможно выжить.

Отмечается, что в его машину попал беспилотник ВСУ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы». Он освещал тему столкновений между российскими и украинскими военными в Суджанском районе под Курском.