Назвавшая себя матерью детей Дурова высказалась о его участии в донорской программе

Подруга основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, назвавшая себя матерью его детей, высказалась об участии предпринимателя в донорской программе. Ее слова передает РИА Новости.

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«Мы все свободные люди и вольны поступать так, как считаем нужным. Я знала о донорской программе Павла [Дурова], он рассказывал мне о ней», — заявила Болгар.

По словам подруги бизнесмена, она ничего не имела против его участия в ней, поскольку донорство было анонимным.

Болгар добавила, что решение предпринимателя стать донором спермы никак не сказывалось на их отношениях и атмосфере в семье до того момента, пока Дуров не сделал публичное заявление.

Ранее Болгар сообщила, что Дуров указан в официальных документах ее детей в графе «отец». Она также рассказала, что дети носят фамилию основателя Telegram.