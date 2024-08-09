Мизулина возмутилась выдумкой Эдварда Била об ампутации ноги

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина возмутилась тем, что блогер Эдвард Бил выдумал историю об ампутации ноги на фоне госпитализации. Своим мнением общественница поделилась в Telegram-канале. Газета.Ru

«Но не хотелось верить в то, что человек может столь цинично играть на чувстве человеческого сострадания. Отмечу, что так он пытался избежать не административного ареста в спецприемнике, а уголовного дела в связи с возможным мошенничеством», — написала Мизулина в своем Telegram-канале. Passion.ru

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что информацию об угрозе ампутации ноги у Била, а также заражении крови и пяти операциях, выдумала команда блогера. Таким образом, сообщил канал, соратники хотели вызвать общественный резонанс, после которого блогера отпустили бы из-под ареста. Super.ru