Российский актер и народный артист РФ Игорь Скляр в разговоре с NEWS.ru обратился к жителям Курской области, куда ранее вторглись Вооруженные силы Украины. Он посоветовал им не паниковать и не отчаиваться. Сам актер родом из Курска.

Не отчаиваться и не паниковать, — высказался Скляр.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур, родившийся в Курске, ранее заявил, что город является символом победы. Как отметил юморист, любой враг должен готовиться к гибели, нападая на регион. Он напомнил, что даже в «Слове о полку Игореве» курян называют славными воинами.

Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев

Военный обозревать Виктор Баранец ранее заявил, что нельзя затягивать с нормализацией ситуации под Курском. Эксперт считает, что на следующей неделе следует ожидать завершения боев в приграничном регионе. Он заявил, что первостепенная задача — выгнать подразделения ВСУ за государственную границу. По его словам, уже затем надо будет думать, стоит ли «гнать бойцов по украинской земле».

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что массированная атака украинской армии на Курскую область, начавшаяся 6 августа, только обостряет конфликт. По мнению журналистов, этим Киев разрушает «с таким трудом завоеванные надежды на мирные переговоры». Кроме этого, власти Соединенных Штатов обвинили в двуличности на фоне продолжающейся поддержки Украины.