Портнягину продлили домашний арест

Тверской суд Москвы продлил срок домашнего ареста предпринимателю Дмитрию Портнягину, обвиняемому в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Портнягину срок домашнего ареста до 10 октября", - огласила решение судья.

Защита просила освободить его под залог или избрать запрет определенных действий.

Портнягин обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств в особо крупном размере). По этим же уголовным делам проходит подозреваемой жена Портнягина Екатерина. По данным следствия, с 2018 по 2020 год фигуранты уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей. С деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 млн рублей на счета третьих юридических лиц. Кроме того, по данным СК, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей.

Портнягин - предприниматель, основавший международный закрытый бизнес-клуб Сlub 500, куда вошли лидеры рынка, имеющие оборот бизнеса в среднем 2,6 млрд рублей в год. Он также ведет блог "Трансформатор" на YouTube.