Минтруд подготовил план для Социального фонда

В Министерстве Труда подготовили дорожную карту для Социальных фондов, чтобы обеспечить доступность их отделений для инвалидов, помогать им при необходимости и оказывать услуги наравне с другими гражданами. Об этом сообщает Парламентская газета. Помещения Соцфондов сделают удобнее для людей с ограниченными возможностями, в том числе выделят больше стоянок рядом с такими зданиями, расширят дверные проемы, установят дополнительные пандусы и поручни. Также, все надписи и знаки в организациях будут выполнены шрИфтом Брайля.