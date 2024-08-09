Военкора Евгения Поддубного перевели из шокового зала в общую палату реанимации ожогового отделения. Как сообщает Telegram-канал Baza, он находится в сознании, поддерживает контакт с окружающими, общается с врачами и хорошо ест.

По данным канала, лечение проходит согласно действующим клиническим рекомендациям. Серьезные операция репортеру не требуются. Сейчас он дышит сам с помощью кислородной маски и идет на поправку.

Напомним, что Поддубный получил ранение во время работы в Курской области 7 августа. В автомобиль, где находился военкор, ударил украинский беспилотник. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

8 августа корреспондента доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Депздрав столицы публиковал кадры с Поддубным, которого транспортировали на вертолете: на видео он общался с врачами.