Стало известно, что Эдварду Билу не угрожала ампутация ноги

Блогера Эдварда Била готовят к выписке, после которой он отправится в спецприемник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, врачи решили отпустить блогера после того, как ему провели 35-минутную операцию по удалению гнойного очага в ноге после перелома. Сейчас Бил находится в обычной палате, его состояние в норме.

Mash заявляет, что информацию об угрозе ампутации ноги у Била, а также заражении крови и пяти операциях, выдумала его команда. Таким образом, соратники хотели вызвать общественный резонанс, после которого блогера отпустили бы из-под ареста.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста за поездку на самокате в полицейской форме с фразой «Самокатная патрульная служба».

В спецприемнике нога Била стала опухать на месте перелома. По его словам, медики в учреждении не оказали ему должной помощи. Позже его госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на заражение крови. Брат Эдварда Била заявлял, что пранкеру должны ампутировать ногу, но ее удалось спасти.

7 августа в сети опубликовали первое видео Эдварда Била из больничной палаты. На видео блогер лежал на больничной койке и проводил время в телефоне несмотря на то, что ему должны были запретить использовать средства связи.