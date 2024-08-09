Минцифры: связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно

В Минцифры России заявили, что связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно с сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС. Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram. RT на русском

В министерстве отметили, что бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS. Российская газета

«Понимаем, что сейчас крайне важно оставаться на связи в том числе со своими родными. Поэтому операторы будут поддерживать положительный баланс счета сколько потребуется. Берегите себя и своих близких!», – подчеркнули в ведомстве. Москва24