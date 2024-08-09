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Военкор Коц заявил, что после ранения Поддубного нашел на дороге местный житель

Военкор Александр Коц заявил, что после ранения Евгения Поддубного нашел на дороге местный житель. Об этом сообщает Kp.ru.

7 августа 2024 года в СМИ появилась новость о смерти Евгения. Сообщалось, что в его машину попал дрон в Курской области. Журналисту удалось выжить. По словам Александра, местный житель увидел лежащего на обочине военкора и привез его к медикам.

«Он был обожжен, разговаривал непонятно, говорил что-то. Мы сразу же его проверили, чтобы гранат не было, мы же не знаем, кто это», — рассказал врач.

Также медик отметил, что у Евгения не было серьезных повреждений, но, несмотря на это, бригада приняла решение о транспортировке в областную больницу.

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В Telegram-канале Коц решил найти местного жителя, спасшего его коллегу.

«На окраине Суджи его подобрал местный житель и довез до волонтеров-медиков. Откликнись, пожалуйста», — написал Александр.

Ранее военкор Коц сообщил, что раненый Поддубный шутит и беспокоится о своей группе. Подробности читайте в этой новости.

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