Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Соответствующий документ в четверг, 8 августа, был размещен на официальном портале правовой информации.

Форма регулирования продажи энергетических напитков будет похожа на то, как контролируют торговлю алкоголем. То есть продавец должен будет спрашивать у покупателя паспорт в случае возникновения сомнений в его совершеннолетии.

Ограничение вступает в силу с 1 марта 2025 года, следует из текста документа.

В июне депутат Государственной думы Сергей Колунов заявил, что намерен выступить с инициативой по запрету рекламы энергетических напитков в России. По его мнению, подобный законопроект защитит подростков от пагубного влияния напитка.

Спикер Госуумы Вячеслав в свою очередь Володин сообщил, что энергетики провоцируют у детей болезни. При этом они маскируются под «невинный напиток».

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о самом вредном ингредиенте энергетиков. По ее словам, сахара в напитке гораздо больше, чем воды. Регулярное потребление энергетиков приводит к увеличению веса. А в свою очередь с разрастанием жировой ткани возрастают риски онкологических заболеваний.