Путин утвердил новый режим «высылки» мигрантов

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом правовом режиме высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в России. Документ сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года.

Сведения об иностранном гражданине или о лице без гражданства, которые, которые не имеют законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации <…> должны быть внесены в реестр контролируемых лиц в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, — говорится в сообщении.

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Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что его партия предлагает ограничить прием мигрантов на российские предприятия и ввести запрет их трудоустройства в наиболее «чувствительные» отрасли экономики, например в школы и больницы. Он добавил, что и в остальных сферах нужно ограничить допустимую долю иностранных работников до 5% от общей численности сотрудников предприятия.

Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика России требует изменений. По его словам, важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. При обращении к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».