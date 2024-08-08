Путин подписал закон о праве приставов применять оружие

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает судебным приставам право применять огнестрельное оружие и физическую силу. Соответствующий документ в четверг, 8 августа, был размещен на официальном портале правовой информации. Вечерняя Москва

Речь в законе идет о ношении и применении аэрозольных баллончиков, электрошокеров, наручников, а также огнестрельного оружия. Пока что указанные полномочия имеют только судебные приставы по обеспечению деятельности судов. Так, они имеют право отражать нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей. Стрелять можно и для пресечения побега граждан из-под стражи. Российская газета

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который позволяет судебным приставам использовать огнестрельное оружие, а также применять физическую силу. RT на русском