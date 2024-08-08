Военный корреспондент Евгений Поддубный с тяжелыми травмами доставлен в НИИ имени Склифосовского для оказания медицинской помощи. В автомобиль с журналистом и съемочной группой в Курской области попал беспилотник ВСУ. «Вечерняя Москва» обсудила с неврологом, руководителем реабилитационного центра «Доверие» Александром Комаровым, насколько быстро может проходить восстановление после подобных травм.

Военкора доставили в больницу с тяжелым ожогом, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета.

По словам врача, восстановление после минно-взрывной травмы при поражении дроном в автомобиле зависит от объемов поражения участков кожи.

— В тех случаях, когда 40 процентов кожи пострадали, может потребоваться пластическое вмешательство, и дальнейшее восстановление тканей займет приличное время, — сообщил Комаров.

Черепно-мозговая травма встречается почти у всех пациентов, которые оказались в эпицентре взрыва, отметил невролог.

— А вот перелом лицевого черепа встречается реже и представляет под собой повреждение глазниц, верхней и нижней челюсти. Но если пациент находится под наблюдением в профильном учреждении, то через два-три месяца сможет выйти на работу, — заключил Комаров.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что при ожоговых ранениях, которые были зафиксированы у Поддубного, особенно опасны первые пять суток. Они покажут, пойдет человек на поправку или нет.