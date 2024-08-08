Поругавшийся с дочерью Машков высказался об уехавших из России

Актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, Владимир Машков рассказал, нужно ли пускать обратно уехавших из РФ артистов и других людей. Он порассуждал на эту тему в беседе с aif.ru.

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Знаменитость признался, что большинство тех, с кем он общается и постоянно встречается, разделяют судьбу страны. Машков убежден, что сейчас важно быть с теми, кто мыслит в одном направлении. На вопрос о том, нужно ли прощать тех, кто уехал, но пожалел об этом, мужчина ответил так.

«Я не слышу какого-то глубокого сожаления от этих людей о покинутой ими Родине. Думаю, этот процесс еще будет идти. Прежде всего, в их сознании и сердцах. Уверен, еще наступит момент, когда они осознают, что потеряли свою большую страну. И тогда уже будем думать, что с ними делать», – заявил актер.

Владимир напомнил о том, что прощение является одной из составляющих православия. Но, по словам мужчины, прощать нужно только искренних людей.

Актер также привел в пример фразу писателя Льва Толстова, который говорил о том, что человек может меняться в разные стороны. Если вчера он был глуп, то сегодня стал умен.

«Я никогда не теряю надежды на то, что любой может измениться к лучшему», – добавил звезда.

Напомним, что дочь Владимира Машкова не разделяет его позицию и уехала из России в США. Мария Машкова критикует СВО и своего отца.

Ранее уехавшая из РФ Мария Машкова заявила, что любит отца и хочет с ним общаться.