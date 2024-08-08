В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного

Директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного тяжелое, но условно стабильное. Об этом пишет РИА «Новости».

В среду, 7 августа, ВСУ с помощью дрона произвели атаку на машину военкора. Мужчина получил серьезные ожоги, был госпитализирован в клинику в Курске, затем направлен в Москву.

Петриков пояснил, что повреждения головного мозга у Поддубного нет, он находится в сознании.

По его словам, состояние у военкора тяжелое, но условно стабильное, преобладает ожоговая травма.