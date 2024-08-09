В «Склифе» рассказали о состоянии Поддубного

Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного пока без динамики. Оно тяжелое, но стабильное. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил директор НИИ Склифосовского, врач-нейрореаниматолог Сергей Петриков.

— В настоящий момент состояние пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками, оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм, — передает слова Петрикова «Известия».

Стало известно, что Поддубного перевели из шокового зала в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Он лежит в общей палате и находится в сознании. Лечение проходит согласно действующим клиническим рекомендациям.

До этого москвич Николай Рыльский, который вывез раненного в Курской области военкора, раскрыл подробности случившегося. Мужчина рассказал, что, въезжая в Суджу, заметил сгоревшие машины, среди которых был автомобиль журналиста.

В среду, 7 августа, появились сообщения о гибели Поддубного в Курской области. В его машину попал беспилотник ВСУ. Однако после оказалось, что военкор он жив. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».