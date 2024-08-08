Власти Республики Алтай решили создать туристам трудности перевода

Власти Республики Алтай решили заменить надписи на дорожных указателях, продублированные на английском языке, на алтайский. В беседе с mk.ru экономист Василий Колташов объяснил, почему подобная инициатива может привести к проблемам у туристов.

«Внутренний туризм в России стремительно развивается, причем едут к нам и иностранцы», — отметил экономист, указывая на важность создания для путешественников «привлекательной» среды.

По его словам, для роста потока иностранных путешественников полезнее английский язык, поэтому целесообразно экономически оставить указатели.

В публикации отмечается, что по данным переписи населения 2020 года, лишь 68,7 тысячи человек указали в качестве родного языка алтайский язык.

До этого прокуратура выразила недовольство руководством Алтая из-за нехватки пожарной техники.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев раскрыл причины резкого роста цен на земельные участки в России.