В Чечне стобалльники по ЕГЭ получили по 500 тыс. рублей

Вице-премьер правительства Чечни Айшат Кадырова вручила выпускникам с лучшими результатами ЕГЭ по 500 тысяч рублей.

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«Мой дедушка говорил, что нашей молодежи надо завоевывать победы в учебе, науке, культуре, спорте. Сегодня эти ребята и их результаты — это реализация его надежды и мечты. В добрый путь, выпускники! Пусть удача будет благосклонна к вам!» — отметила Айшат Кадырова. Ее слова передает «Грозный-Информ».

По данным издания, премию получили чеченские выпускники школ, набравшие наибольшее количество баллов по результатам ЕГЭ. В частности, им вручили грамоты от имени главы региона и денежные награды по 500 тысяч рублей от Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Сколько человек получили награду, не уточняется.