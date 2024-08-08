Как часто россияне устраивают пикники. Исследование Rambler&Co

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-ритейлер Самокат провели опрос и выяснили, как горожане предпочитают проводить время на природе. Согласно исследованию, в тёплое время года почти половина опрошенных (40%) устраивает пикники раз в месяц или каждые выходные.

Отдых на природе любят 75% участников опроса. Из них 36% предпочитают выбираться именно на пикник. Другие виды отдыха, которые нравятся горожанам, — прогулки в парке (37%), походы (7%), велопрогулки (7%), водный туризм (5%), сплавы (4%) и катание на лошадях (4%).

Самая распространённая компания для пикника — это семья. С ней на природе отдыхают 50% опрошенных. 21% респондентов устраивают пикники с друзьями, 10% — с любимым человеком. Есть и те, кто любит отдыхать в одиночестве, — их тоже 10%. Ещё 9% рады любой компании, в которую позовут. Берут на природу питомцев 30% опрошенных.

К пикнику обычно начинают готовиться за день — так ответили 47% опрошенных. Часто продукты покупают прямо перед походом (30%). За неделю и более готовятся только 5% респондентов. Остальным достаточно пары дней до отдыха.

Продукты и готовые блюда для пикника 25% опрошенных заказывают онлайн. 42% закупаются в супермаркетах и магазинах у дома. А 21% любят выбирать товары на фермерском рынке. С готовыми блюдами из кафе едут на природу 12%.

Самая популярная еда для пикника — мясо и курица, их берут с собой 15% опрошенных. Почти так же часто на природе едят овощи (12%), хлеб или лаваш (12%) и пьют освежающие напитки (12%). Россияне также берут с собой на отдых средство от насекомых (9%), спортивный инвентарь (3%) и что-то для развлечений — музыкальную колонку, настольные игры, гитару (5%).

Выпечка — ещё одна категория продуктов, которые удобно брать с собой на природу. Этим летом пользователи сервиса чаще всего заказывали круассаны от Самоката с разными начинками: с солёной карамелью (+25%)*, с малиной (+60%)* и с миндалём (+64%)*. А чтобы горожанам было проще устраивать спонтанные пикники, онлайн-ритейлер установил удобные зоны отдыха в парках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Тюмени, Воронежа, Сочи, Новосибирска и Ростова-на-Дону. Пользователи сервиса могут заказать всё необходимое для перекуса на свежем воздухе прямо к нужной локации — достаточно отсканировать QR-код, размещённый в бренд-зоне.

Анна Сомова, руководитель группы нестандартных проектов сервиса Самокат: